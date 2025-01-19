Keberadaan Pasar di Jalan Merdeka Tidak Mendapatkan Persetujuan Lingkungan

JAKARTA – Keberadaan pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat terus mendapat sorotan. Pasalnya, keberadaan pasar itu tidak mendapatkan persetujuan dari warga lingkungan setempat.

Ketua RT 01/03, Rama Putra, menyatakan keberadaan pasar di wilayah Jalan Merdeka dan Ma Salmon menimbulkan keresahan di masyarakat karena dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut.

“Persetujuan lingkungan adalah hal paling utama dibanding persetujuan dan perizinan lainnya yang harus dikedepankan. Tanpa persetujuan warga, sulit untuk menciptakan kondisi yang harmonis di wilayah ini,” ujar Rama Putra, Minggu (19/1/2025).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Rama mengusulkan agar para pedagang yang saat ini beraktivitas di lokasi tersebut segera diarahkan ke lokasi relokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah.

“Masyarakat berharap pemerintah kota dapat segera bertindak dengan mengarahkan pedagang ke tempat yang sudah disediakan. Hal ini akan mengurangi konflik di lingkungan dan menciptakan situasi yang lebih tertib,” tutupnya.

Sementara itu, warga juga mempertanyakan gerak lambat Satpol PP Kota Bogor dalam penertiban pasar tumpah sepanjang Jalan Merdeka dan Jalan MA Salmo.

Salah seorang warga setempat, Asep, mengungkapkan keprihatinannya atas pola penertiban yang dinilai tidak efektif dan tidak tuntas. Menurutnya, penertiban seharusnya dilakukan secara serentak untuk memastikan hasil yang optimal.