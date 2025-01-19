Diduga Rem Blong, Mobil Tabrak Pesepeda di Kelapa Gading Jakut

JAKARTA - Mobil Avanza yang dikendarai seorang wanita menabrak pesepeda di Jalan Yos Sudarso Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.20 WIB pada hari ini, Minggu (19/1/2025).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani mengatakan, awal mula kecelakaan, mobil yang dikendarai perempuan berinisial YND melaju di Jalan Tol Wiyoto Wiyono arah selatan. Saat di perjalanan di atas Tol, kendaraan Toyota Avanza tersebut mengalami kendala.

"Kendaraan Toyota Avanza tersebut mengalami kendala, remnya tidak berfungsi sehingga pengemudi panik dan turun dari mobil tanpa rem tangan terlebih dulu," kata AKBP Ojo dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Karena pengemudi tersebut keluar, mobil Avanza itu meluncur terus keluar exit Tol Sunter dan menabrak seorang pengendara sepeda dan tiang PJU.

"Kemudian, mobil tersebut melaju terus keluar Tol (exit tol Sunter) tanpa dikemudikan sehingga mobil melaju tidak terkendali oleng ke kiri tepatnya di dekat Halte Pintu Air Sunter 2 menabrak Sepeda Dayung dikendarai Sdr. NZ dan tiang PJU," ujarnya.

Akibat tabrakan, pengendara sepeda NZ mengalami luka di bagian kepala robek, kaki kiri patah dan mendapat perawatan di RS Islam Cempaka Putih.

(Arief Setyadi )