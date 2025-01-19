Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tokoh Masyarakat di Jakbar Harap Anggota DPRD Perindo Realisasikan Aspirasi Warga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |22:23 WIB
JAKARTA - Salah seorang tokoh masyarakat di Rawa Buaya RW 11, Cengkareng, Jakarta Barat, Sahroni menyampaikan aspirasinya. Kepada Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, pihaknya berharap seluruh masukan dan keluhan dari masyarakat bisa direalisasikan.

Hal itu ia sampaikan saat kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Perda) tentang Kepemudaan bersama Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin. Menurutnya, pemuda akan menjadi penggerak untuk Indonesia.

"Terutama tentang materi yang disampaikan, karena memang suatu masyarakat pemuda akan menjadi penggerak. Jika pemudanya baik, Insya Allah ke depan maka masyarakat akan tertata dengan baik,” kata dia saat ditemui di lokasi, Minggu (19/1/2025).

Pihaknya menuturkan, dengan adanya sosialisasi itu, diharapkan seluruh pemuda bisa lebih terarah untuk menjalani kehidupan.

"Dengan yang disampaikan berkaitan dengan pembinaan, pembinaan itu yang sangat diharapkan oleh pemuda-pemuda kami, remaja-remaja kami, di mana mereka agar lebih tertata, terarah dalam menghadapi kehidupan seperti sekarang ini,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap, seluruh masukan dan keluhan yang sudah disampaikan ke politikus Partai Perindo itu bisa terealisasi.

"Karena memang itu adalah kebutuhan urgent di lingkungan kami. Kami sangat membutuhkan apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bisa terealisasi dengan cepat, sehingga dapat terlaksana dan berjalan. Dan kebutuhan remaja di lingkungan kami sudah terpenuhi,” ujarnya. 

 

