Wafat di RSCM, Brigjen Yusri Yunus Bakal Dimakamkan di TPU Tanah Kusir Pagi Ini

JAKARTA - Mantan Kabid Humas Polda Metro Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Purn) Yusri Yunus meninggal dunia pada Minggu, 19 Januari 2025. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sekitar pukul 20.53 WIB.

"Innalillahi wa innaillaihi Rojiuun. Telah meninggal dunia, Bapak Bjp (Purn) Drs Yusri Yunus.(Akpol 91). Mantan Dirregident Korlantas Polri. Pada hari ini Minggu 19 Jan 2025, pukul 20.53 di RSCM," kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (19/1/2025).

Alamat rumah duka berada di Cluster Kebayoran View Blok A No 11 Jalan Kebayoran Residence Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Trunoyudo mengungkapkan, Yusri akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir besok Senin 20 Januari sekitar pukul 9.30 WIB.

"Rencana pemakaman di TPU Tanah Kusir, Senin 20 Januari 2025, jam 9.30 jalan dari rumah duka," kata Trunoyudo.

"Semoga Almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Aamiin," sambungnya.

(Arief Setyadi )