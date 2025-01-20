Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wafat di RSCM, Brigjen Yusri Yunus Bakal Dimakamkan di TPU Tanah Kusir Pagi Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |01:03 WIB
Wafat di RSCM, Brigjen Yusri Yunus Bakal Dimakamkan di TPU Tanah Kusir Pagi Ini
Brigjen (Purn) Yusri Yunus (Foto: @Jhonlbf/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Kabid Humas Polda Metro Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi (Purn) Yusri Yunus meninggal dunia pada Minggu, 19 Januari 2025. Almarhum menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sekitar pukul 20.53 WIB.

"Innalillahi wa innaillaihi Rojiuun. Telah meninggal dunia, Bapak Bjp (Purn) Drs Yusri Yunus.(Akpol 91). Mantan Dirregident Korlantas Polri. Pada hari ini Minggu 19 Jan 2025, pukul 20.53 di RSCM," kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu (19/1/2025).

Alamat rumah duka berada di Cluster Kebayoran View Blok A No 11 Jalan Kebayoran Residence Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Trunoyudo mengungkapkan, Yusri akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir besok Senin 20 Januari sekitar pukul 9.30 WIB.

"Rencana pemakaman di TPU Tanah Kusir, Senin 20 Januari 2025, jam 9.30 jalan dari rumah duka," kata Trunoyudo.

"Semoga Almarhum husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Aamiin," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement