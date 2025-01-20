PDIP Pastikan Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Akan Bahas Kasus Hasto

JAKARTA - Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menegaskan rencana pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak akan membahas mengenai kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Saat ini, Hasto merupakan tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku.

"Kami sudah menegaskan tidak ada. Pertemuan itu tidak akan membahas deal-deal politik dan kasus," kata Guntur dalam keterangannya Minggu (19/1/2025).

Guntur mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo sebagai momentum konsolidasi nasional. Sebab, katanya, kedua tokoh memiliki rekam jejak persahabatan yang cukup lama.

"Pertemuan tersebut sebagai momentum konsolidasi nasional, mengingat kedua tokoh bangsa tersebut memiliki rekam jejak pesahabatan yang berlangsung sangat lama dan diikat aspek historis dan ideologis," katanya.

Guntur meyakini, Megawati dan Prabowo saling menghargai posisi politiknya masing-masing saat ini. "Sehingga kedua pemimpin tersebut saling menghormati dan menghargai dalam posisi politik masing-masing," katanya.

Nantinya, kata Guntur, pertemuan antara kedua tokoh tersebut akan dikomunikasikan secara langsung oleh Megawati kepada Prabowo. "Dan seperti yang disampaikan Mas Hasto pada 17 Januari, terkait pembahasan rencana pertemuan, Ibu Megawati akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo," ujarnya.

(Arief Setyadi )