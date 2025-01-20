Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Prabowo Bakal Resmikan 26 Proyek Pembangkit Listrik Secara Serentak

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |08:38 WIB
Hari Ini, Prabowo Bakal Resmikan 26 Proyek Pembangkit Listrik Secara Serentak
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Biro Pers Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan secara serentak 26 proyek strategis ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi yang ada di Indonesia hari ini, Senin (20/1/2025). Adapun salah satu yang diresmikan Prabowo yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Di sana, Kepala Negara rencananya akan meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi seluruh Indonesia yang sudah siap beroperasi,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permanan kepada wartawan. 

Yusuf menambahkan, untuk peresmian lainnya akan dipusatkan di PLTA Jatigede melalui telekonferensi di 18 provinsi. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemudian, Bali ,Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,Sulawesi Tenggara, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Berikut daftar Pembangkit Listrik yang akan Diresmikan Presiden Prabowo:

1. 26 Pembangkit

1. PLTA Asahan 3

2. PLTA Asahan 3

3. PLTP Sorik Marapi

4. PLTA Jatigede

5. PLTGU Jawa 1

6. PLTGU Muara Tawar Add On Blok 2,3,4

7. PLTGU Jawa Bali 1 Tambak Lorok

8. PLTS IKN 10 MW

9. PLTU Kalselteng - 2

10. PLTU Kalselteng - 2

11. MPP Sulselbar (BMPP Nusantara #1)

12. PLTU Palu - 3 

13. PLTU Palu - 3 

14. PLTU Sulut -1

15. PLTM Minihidro Aceh Tersebar

16. PLTBm Sadai Bangka Selatan

17. PLTM Ordi Hulu

18. PLTBm Deli Serdang

 

