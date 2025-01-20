Siklon Tropis SEAN Terdeteksi, BMKG: Waspadai Hujan Lebat-Gelombang Tinggi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi Siklon Tropis SEAN di dekat wilayah Indonesia. Siklon Tropis SEAN ini berpotensi menyebabkan hujan lebat hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

Berdasarkan analisis BMKG, Siklon Tropis SEAN terpantau di wilayah Samudra Hindia barat Australia tepatnya di 20.1°LS, 114.3°BT dengan kecepatan angin maksimum 55 knot (100 km/jam) dan tekanan minimum sekitar 976 bPa.

"Kecepatan angin Siklon Tropis SEAN diprediksi meningkat dalam 24 jam ke depan menjadi kategori Tiga dan bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia," tulis BMKG dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

BMKG pun memprediksi empat wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang akibat dampak tidak langsung Siklon Tropis SEAN. Selain berdampak terhadap cuaca, siklon tropis ini juga mempengaruhi gelombang tinggi di perairan Indonesia.

"Siklon Tropis SEAN memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan (tanggal 19 Januari 2025 jam 19.00 WIB - 20 Januari 2025 jam 19.00 WIB)," katanya.