HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Putuskan Usulan Batas Usia Gunakan Medsos di Sidang Kabinet

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |11:10 WIB
Prabowo Akan Putuskan Usulan Batas Usia Gunakan Medsos di Sidang Kabinet
Prabowo Putuskan Usulan Batas Usia Gunakan Medsos di Sidang Kabinet/Antara
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa usulan batas usia penggunaan media sosial akan diputuskan di Sidang Kabinet. Sidang tersebut akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi nanti sikap pemerintah akan menjadi sikap bersama dari berbagai lintas kementerian yang diputuskan di sidang kabinet,” kata Pratikno kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Tapi sekali lagi keputusan nanti tunggu keputusan bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pratikno mengatakan bahwa pihaknya saat ini mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

“Nah itu yang tadi, oleh karena itu, kita ini shopping ide ya, mencari inspirasi termasuk tadi dalam rangka agar kita bisa memberikan masukan secara tepat ya, nanti kebijakan komunitas bisa lebih tepat dengan mempertimbangkan banyak aspek,"ujarnya.

"Ini adalah salah satu acara yang memang dimaksudkan untuk memperdalam isu tersebut. Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemimpin,” sambungnya.

Pratikno pun mengatakan bahwa media sosial harus dilihat dari sisi positif dan negatif. Nantinya, sikap pemerintah akan diungkapkan setelah sidang kabinet.

“Betul, betul. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dicegah. Tapi juga ada sisi positif, paling tidak itu yang tadi kami tangkap. Kita tunggu nanti hasil bagaimana sikap pemerintah melalui berbagai anulah, kita biasanya kan otomatis ada berbagai seri sampai dengan sidang kabinet,” terangnya.

 

