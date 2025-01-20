Heboh Karangan Bunga Solidaritas Pegawai Kemendiktisaintek Bertulis Lawan Menteri Dzalim!

JAKARTA - Sejumlah karangan bunga yang berisi pesan solidaritas pada pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berjejer di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta. Namun, karangan bunga itu telah ditertibkan dari lingkungan kementerian.

Pantauan Okezone di lapangan, Senin (20/1/2025), setidaknya ada tujuh buah karangan bungan yang ditertibkan dari Gedung Kemendiktisaintek. Nampak, karangan bunga itu ditumpukan di salah satu sudut gedung.

Adapun karangan bunga itu bertuliskan pesan solidaritas terhadap pegawai Kemendiktisaintek dan menyindir Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

"Turut Berduka Cita atas nurani dan welas asih Menteri Kami. #Lawan! #MenteriDzalim," tulis karangan bunga tersebut.

Sedianya, karangan bunga itu dipajang di depan lobi Kemendiktisaintek. Karangan bunga itu dipajang seiring dengan digelarnya unjuk rasa oleh pegawai Kemendiktisaintek.

(Fahmi Firdaus )