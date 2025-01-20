Ratusan Pegawai Kemendiktisaintek Demo Protes Kelakuan Menteri Satryo

JAKARTA - Sekira ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berunjuk rasa di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin 20 Januari 2025 pagi. Mereka mengkritik sikap Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk solidaritas pegawai atas dipecatnya sejumlah pegawai oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dari pantauan, ratusan pegawai itu kompak kenakan pakaian bewarna hitam. Mereka, nampak menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Aksi damai Senin hitam ini diikuti oleh 250 yang bergabung dalam paguyuban itu," kata pegawai Kemendiktisaintek Neni Herlina saat ditemui di Gedung Kemendiktisaintek, Senin (20/1/2025).

Nampak, sejumlah karangan bunga dan spanduk turut menghiasi aksi unjuk rasa tersebut. Mereka menentang Satryo lantaran diduga diperlakukan tak adil.

"Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!" demikian pesan dalam spanduk tersebut.

"Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga," bunyi spanduk lainnya.

Sementara Menteri Satryo belum memberikan keterangan terkait aksi yang dilakukan para pegawai di Kemendiktisaintek.

(Arief Setyadi )