INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Satryo Ngacir dari Kemendiktisaintek saat Didemo Ratusan Pegawai

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |12:34 WIB
Menteri Satryo ngacir dari Kemendiktisaintek saat didemo ratusan pegawai
Menteri Satryo ngacir dari Kemendiktisaintek saat didemo ratusan pegawai (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro ngacir dari kantornya saat ratusan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi damai. Para pegawai memprotes sikap Menteri Satryo.

Mereka menuntut keadilan sekaligus bentuk solidaritas terhadap sejumlah pegawai yang diduga diperlakukan semena-mena oleh Satryo. Dari video yang didapat dari salah satu pegawai Kemendiktisaintek, nampak memperlihatkan mobil sedan warna hitam bernomor polisi RI 25 yang ditumpangi Satryo, tengah berjalan ke arah keluar Kemendiktisaintek.

Nampak, sejumlah pegawai yang tengah berunjuk rasa menghampiri mobil yang ditumpangi Satryo. Mereka menunjukan spanduk bertuliskan 
"Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!" demikian pesan dalam spanduk tersebut.

Selain itu, mereka juga bersorak ke arah mobil Satryo. "Turun, turun, turun, turun," seru para pegawai ke arah mobil Satryo. Lantas, mobil Satryo tetap melaju ke arah pintu keluar gedung. 

Ketua Paguyuban Pegawai Kemendiktisaintek Suwitno menjelaskan, unjuk rasa damai ini ditujukan agar Presiden Prabowo Subianto itu mempertimbangkan lagi Satryo sebagai menteri.

"Untuk tuntutan sebenarnya kami lebih kepada menyampaikan saja ya terutama adalah kepada pejabat atau kepada Bapak Presiden ya yang sebenarnya mengangkat dan menunjuk beliau sebagai Menteri begitu," terang Suwitno.

"Nah, kalau sudah seperti ini apakah mau dilanjutkan atau tidak ya seorang pejabat itu yang harusnya memang menjadi contoh apalagi di pendidikan tinggi begitu," tandasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
