Dewan Pers Mulai Jaring Calon Anggota Periode 2025-2028, Pendaftaran Ditutup 11 Februari

JAKARTA - Dewan Pers mulai menjaring calon anggota (Caang) periode 2025-2028 yang nantinya akan diseleksi oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA) mulai hari ini Senin (20/1/2025), dibuka pendaftaran dan akan ditutup pada 11 Februari 2025.

"Dewan Pers memang setiap tiga tahun mempunyai 'gawe' secara rutin terkait dengan rekrutmen anggota Dewan Pers periode 2025-2028 dengan akan berakhirnya masa bakti anggota Dewan Pers periode 2022-2025, sejak dua bulan yang lalu telah dibentuk Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA) sesuai dengan pola yang selama ini sudah dilaksanakan dimana anggota BPPA itu terdiri dari unsur konstituen maupun unsur Dewan Pers seperti sebelumnya anggota BPPA memilih ketua, sekretaris dan anggota," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam jumpa pers, Senin (20/1/2025).

Ninik menjelaskan, anggota BPPA terdiri dari 11 orang dari unsur konstituen maupun Dewan Pers.

"Anggota BPPA terpilih yakni Bambang Santoso dan Sekretarisnya Winda Parwitasari dengan anggota 11 orang yakni Bayu Wardana, Gilang Iskandar, Suwardjono, Erik Kurniawan, M Rafiq, Purwanto, Makali Kumar, Wayan Sudani, Agung Darma Jaya, Asep Setiawan dan Arif Zulkifli. Selanjutnya Ketua BPPA akan menyampaikan tentang rencana pendaftaran anggota Dewan Pers periode 2025-2028," ucapnya.

Sementara itu, Ketua BPPA Dewan Pers, Bambang Santoso mengatakan nantinya anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Ia berharap siapapun yang nantinya terpilih dapat memperhatikan ekosistem pers di Indonesia.

"Kita akan memulai pendaftaran itu Calon Anggota Dewan Pers baik dari unsur wartawan, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, akan dimulai sejak hari ini kita launching kita akan tutup pada 11 Februari 2025. Dan mengingat situasi bahwa media tahun ini tidak lebih baik daripada tahun lalu dan kita harus benar benar memperhatikan sebagai payung ekosistem pers di Indonesia ini, Dewan Pers harus betul betul dipersiapkan anggotanya untuk periode yang baru nanti. Makanya kami dalam hal ini BPPA bekerja keras dan kita agak sedikit molor waktunya untuk menentukan hari ini launching pendaftarannya karena situasi kondisi yang harus kita lalui," ucap Bambang.



(Awaludin)