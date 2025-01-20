Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Kantor PUPR di Provinsi Riau

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |14:52 WIB
KPK Geledah Kantor PUPR di Provinsi Riau
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan (PUPRKPP) Provinsi Riau. Penggeledahan dilakukan pada Senin (20/1/2025).

Giat penggeledahan ini dibenarkan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Benar ada kegiatan penyidikan," kata Tessa saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/1/2025).

Tessa memastikan kegiatan ini bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Penyidik KPK PUPR Riau KPK
