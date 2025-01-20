KPK Geledah Kantor PUPR di Provinsi Riau



JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan (PUPRKPP) Provinsi Riau. Penggeledahan dilakukan pada Senin (20/1/2025).

Giat penggeledahan ini dibenarkan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Benar ada kegiatan penyidikan," kata Tessa saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/1/2025).

Tessa memastikan kegiatan ini bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT).