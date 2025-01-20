Dipecat Satryo Soemantri, Pegawai Kemendiktisaintek Bakal Ngadu ke DPR Besok

JAKARTA - Penanggung jawab Rumah Tangga Kemendiktisaintek, Neni Herlina mengaku bakal mengadu ke Komisi X DPR RI atas dugaan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Ia mengaku telah menghubungi salah satu anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah. Langkah itu dilakukan agar Ferdiansyah bisa menerima aduannya.

"Sudah saya WA aja. Saya bilang besok insya Allah kita mau ke DPR," terang Neni.

Neni menjelaskan, bahwa dirinya telah menjadi PNS Kemdiktisaintek telah lama. Ia pun mengaku baru mendapat tindakan tak mengenakan di bawah pimpinan Satryo.

"Saya itu kan udah lama ya udah lama jadi PNS. Baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi dari Komisi X," tuturnya.

Bahkan, kata dia, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto telah mendapat atensi atas kasus ini. "Tadi ada yang temen, ada yang bilang, Bu Titiek Prabowo ingin ketemu sama saya. Ya sudah menjalin aja, saya udah kadung diusir, gimana? Saya takut temen-temen ini," tandasnya.

