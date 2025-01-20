Polri Bentuk Desk Ketenagakerjaan, Jembatani Sengketa Perusahaan dan Buruh

JAKARTA - Polri meluncurkan desk ketenagakerjaan untuk memberikan ruang bagi buruh yang bersengketa dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

"Di mana desk ini merupakan bentuk keberpihakan kita terhadap permasalahan ketenagakerjaan, yang tentunya selama ini selalu terjadi," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (20/1/2025).

Sigit berharap, kehadiran desk ketenagakerjaan Polri dapat menjadi wardah untuk menyelesaikan konflik, antara pekerja dan perusahaan

"Yang kira harap desk ini bisa jadi salah satu wadah, untuk menyelesaikan sengketa industri tenaga kerja, antara perusahaan dan tenaga kerja," katanya.