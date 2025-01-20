Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri KKP Dipanggil Prabowo di Istana, Bahas Pagar Laut Tangerang?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |15:24 WIB
Menteri KKP Dipanggil Prabowo di Istana, Bahas Pagar Laut Tangerang?
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono di Istana Negara (foto: Okezone/Raka)
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta siang ini. Lantas, apakah pertemuan itu membahas soal pagar laut di pesisir Tangerang?

Berdasarkan pantauan di lokasi Senin (20/1/2025), terlihat Wahyu Trenggono tiba sekira pukul 15.08 WIB. Terlihat ia turun menggunakan kendaraannya dengan menggunakan pakaian putih dan celana hitam. 

Selain Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan juga ikut menghadap Prabowo. Saat ditanya awak media apakah pertemuannya membahas pagar laut Tangerang, Wahyu Trenggono mengatakan belum tahu.

“Belum tahu, belum tahu,” ujar Wahyu sembari memasuki Istana.

Sebagai informasi, personel TNI AL dan warga membongkar pagar laut misterius di Tangerang, Banten, hari ini, Sabtu (18/1/2025). Dalam hal ini, pencopotan bakal dilakukan bertahap, mengingat pembatas tersebut memiliki panjang 30,16 Kilometer (Km). 

 

Telusuri berita news lainnya
