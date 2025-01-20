Menaker Apresiasi Kapolri Bentuk Desk Ketenagakerjaan Polri

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Desk Ketenagakerjaan Polri. Hal itu dinilai sebagai komitmen untuk menjamin dan melindungi hak para buruh.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," kata Yassierli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Dalam hal ini, Ia menyebut bakal turut ikut melakukan pengawasan terhadap Desk Ketenagakerjaan. Terutama terkait dengan hal-hal permasalahan ketenagakerjaan.

"Kami dari Kemenaker memiliki pengawas ketenagakerjaan yang akan melakukan pemeriksaan, yang akan melihat sejauh mana laporan itu," ujar Yassierli.

Desk Ketenagakerjaan itu, kata Yassierli, memiliki peran strategis. Mulai dari proses pelaporan hingga penganalisaan apakah kasus yang dilaporkan itu termasuk ranah administratif atau pidana.