HOME NEWS NASIONAL

Menteri Satryo Soemantri Bantah Lakukan Kekerasan: Demo Pegawai karena Mutasi Besar-besaran

Ervand David , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |17:03 WIB
Menteri Satryo Soemantri Bantah Lakukan Kekerasan: Demo Pegawai karena Mutasi Besar-besaran
Menteri Satryo Soemantri bantah lakukan tindak kekerasan (Foto : iNews)
A
A
A

BANDUNG - Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Satryo Soemantri menanggapi aksi demonstrasi pegawainya di lobi gedung kementeriannya, Senin (20/12/2025).

Menurut Satryo, demo tersebut dikarenakan adanya mutasi besar-besaran hingga para pegawai tidak terima.

"Demo itu terkait adanya mutasi besar-besar karena pecahnya tiga kementerian. Kemudian kita ingin membenahi sebagaimana Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Kita adakan mutasi yang cukup besar, dan karena ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi," ujarnya.

Tidak Ada Tindak Kekerasan

Diketahui sebelumnya, Menteri Satryo didemo pegawainya diduga lantaran ia melakukan kekerasan hingga pemecatan sepihak terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Dikti Saintek.

Menanggapi hal tersebut, Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut tuduhan para pegawainya tersebut tidak benar.  "Engak ada sama sekali itu," bantahnya.

Sebelumnya diberitakan, Penanggung jawab (Pj) Rumah Tangga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Neni Herlina mengungkapkan,  pergantian meja kerja menjadi alasan dirinya dipecat sepihak oleh Mendiktisaintek, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro.

 

Halaman:
1 2
      
