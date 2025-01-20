Zeus Jadi Tersangka Judol Sindikat Internasional, Kendalikan 17 Website Judi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar situs judi online (judol) RGO Casino yang merupakan sindikat internasional.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, dari pengungkapan kasus tersebut pihaknya telah menetapkan lima tersangka. Satu di antaranya berinisial HJ alias Zeus.

1. Peran Zeus

Himawan mengatakan, Zeus berperan sebagai manajer operasional situs dan mengendalikan hingga 17 website judi lainnya.

"HJ alias RJ ataupun Zeus sebagai manajer dari customer service website RGO Casino dan memberikan gaji kepada tersangka lainnya, serta mengendalikan 17 website judi online lainnya," kata Himawan saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Bahkan, kata Himawan, HJ juga diketahui sering melakukan perjalanan Jakarta-Kamboja untuk memberikan pelatihan kepada pelaku lain selaku admin situs judol yang dia kelola.

"Tersangka HJ bolak-balik antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih dan merekrut pelaku lain yang akan dipekerjakan sebagai admin situs judi online," ucapnya.