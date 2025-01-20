Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Satryo Soemantri, Menteri yang Didemo ASN Dituduh Lakukan Kekerasan dan Pemecatan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |20:52 WIB
Profil Satryo Soemantri, Menteri yang Didemo ASN Dituduh Lakukan Kekerasan dan Pemecatan
Menteri Satryo Soemantri didemo ASN (Foto : iNews)
A
A
A

PROFIL Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek yang dituduh lakukan kekerasan dan pemecatan Aparatus Sipil Negara (ASN) secara sepihak, akan diulas pada artikel ini.

Diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956. Ia adalah Ketua sekaligus Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) periode 2018-2023.

Gelar Ph.D di bidang teknik mesin diperolehnya dari University of California, Amerika Serikat dan kemudian bergabung dengan Institut Teknologi Bandung.

1. Sebagai Ilmuwan

Sebagai ilmuwan, dia telah mengeluarkan berbagai karya tulis ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1999-2007.

Dia juga pernah aktif sebagai dosen tamu di bidang teknis mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang dan ITB. Demikian seperti dilansir laman AIPI, Jakarta.

Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki pengalaman luas dalam reformasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Pada 1992, ia memimpin Jurusan Teknik Mesin ITB dan menerapkan proses evaluasi mandiri, yang kemudian diadopsi secara luas di ITB dan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi. Di bawah kepemimpinannya, reformasi besar terjadi pada 2000 dengan pengubahan institusi pendidikan tinggi besar menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

 

Halaman:
1 2
      
