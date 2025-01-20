Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mensos Gus Ipul Gandeng Kementan Berantas Kemiskinan Lewat Sektor Pertanian

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |21:11 WIB
Mensos Gus Ipul Gandeng Kementan Berantas Kemiskinan Lewat Sektor Pertanian
Mensos dan Wamentan kolaborasi berantas kemiskinan melalui sektor pertanian (Foto : Okezone/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) berantas kemiskinan lewat sektor pertanian. Salah satunya dengan integrasi data dan pemanfaatan sektor pertanian untuk mendukung pemberdayaan masyarakat miskin.

“Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Wamen Pertanian, kita bicara soal data lagi, yang kedua kita akan coba fokus pada dunia pertanian, apa yang bisa dilakukan dengan data baru ini, terutama untuk mendorong ketahanan pangan,” ujar Gus Ipul usai bertemu Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Diskusi tersebut berfokus pada kolaborasi strategis antara Kemensos dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memanfaatkan sektor pertanian untuk menyentuh masyarakat miskin, terutama di pedesaan.

Gus Ipul mengatakan Kemensos pun telah memetakan masyarakat miskin yang berpotensi diberdayakan lewat program pertanian. Mereka akan diberikan bibit dan benih tanaman pokok untuk ditanam dan dikelola secara mandiri. “Langkah ini tidak hanya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin tapi juga membantu menekan inflasi pada komoditas seperti cabai, sayuran dan buah-buahan,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki akses yang mudah untuk menyentuh kalangan masyarakat miskin. “Kami dari Kementan selalu merasa bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang paling mudah untuk dipelajari. Sektor pertanian paling bisa menjangkau ke masyarakat miskin, khususnya yang berada di desa-desa,” kata Wamentan Sudaryono.

Lebih lanjut, Sudaryono pun mengatakan bahwa di Kementerian Pertanian ada program yang bernama Pangan Bergizi, itu adalah program untuk membantu kepada masyarakat dengan pemberian bibit gratis. “Rumah-rumah itu diberi bibit, diberi benih, kemudian diberdayakan supaya paling tidak kebutuhan pangan dia sehari-hari yang bisa diproduksi di pekarangan itu, betul-betul bisa produksi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemiskinan Kementan Gus Ipul
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178027//prabowo-qVtS_large.jpg
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175519//bansos-1e90_large.jpg
Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 5%, PKH Jadi Ujung Tombak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171495//menteri_agama_nasaruddin_umar-BH4w_large.jpg
Menag Sebut Tradisi Berbagi Bisa Angkat 2 Juta Warga dari Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168588//prabowo-nO7W_large.jpeg
Prabowo: Pemerintahan yang Saya Pimpin Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167498//ketahanan_pangan_nasional-swqS_large.jpg
Komisi IV DPR Soroti Strategi Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164912//sri_mulyani-zNDX_large.jpg
Sri Mulyani Bahas Skema Pembiayaan Baru World Bank
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement