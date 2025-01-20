Komunikasi Efektif Berperan Kerek Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran

JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tinggi. Hal itu buntut dari pola komunikasi yang efektif, sehingga program pemerintah sampai ke publik dengan baik.

Dalam survei Litbang Kompas didapati 80,9% responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingginya kepuasan publik menjadi langkah awal dan harapan besar terhadap Prabowo-Gibran.

“Dari hasil survei, ini merupakan langkah awal dan harapan besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia semakin maju. Kepuasan publik ini tidak terlepas dari janji-janji kampanye Prabowo-Gibran yang telah direalisasikan satu per satu,” ujar dosen dari Universitas Muhammadiyah (UNIM) Bone, Aspikal kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Gaya kepemimpinan Prabowo yang membangun kekompakan Kabinet Merah Putih berperan besar dalam pandangan positif publik yang terpotret dalam survei tersebut. Sehingga, bisa menghasilkan kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Ini tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Prabowo yang bisa membuat Kabinet Merah Putih bekerja sama dengan baik dan kompak, sehingga menghasilkan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan Prabowo-Gibran,” imbuhnya.