MKD Bakal Panggil Uya Kuya Buntut Ngonten di Depan Rumah Korban Kebakaran Los Angeles

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan akan memanggil Surya Utama alias Uya Kuya buntut video viralnya yang membuat konten di lokasi kebakaran di Los Angles (LA), Amerika Serikat. Uya Kuya pun mendapat kritikan lantaran dinilai tidak memiliki empati terhadap korban kebakaran.

"Kita di MKD kita pasti akan minta klarifikasi dari saudara Uya Kuya," kata Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/1/2025).

Dek Gam menyampaikan, pemanggilan tersebut akan dibahas MKD pada hari Selasa 21 Januari 2025. Mengingat, DPR sudah memasuki masa sidang setelah menyelesaikan reses di daerah pemilihan (Dapil).

"Besok kan sudah masuk ya, besok akan kita putuskan," ujarnya.

MKD, kata dia, menyayangkan perbuatan yang dilakukan Uya Kuya tersebut. Menurutnya, seharusnya sebagai anggota dewan, Uya Kuya mengerti dengan kondisi yang ada di LA.

"Ya agar menjaga di mana yang bisa dibuat konten dan di mana orang lagi musibah kan gitu kan orang lagi musibah kan lagi berduka. Ada tempatnya kita mengambil kesempatan apalagi keuntungan," ujarnya.