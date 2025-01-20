Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |03:01 WIB
Marak Parkir Liar, Satpol PP DKI Ultimatum Pengusaha Restoran!
Parkir liar (Foto: Dok Satpol PP DKI)
JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengimbau para pengusaha restoran untuk lebih bertanggung jawab dalam menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung. Sehingga bisa mencegah kendaraan parkir sembarangan.

Banyak kendaraan yang diparkir di atas trotoar maupun bahu jalan yang dapat mengganggu pedestrian maupun arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta. Hal ini terjadi karena tidak adanya lahan parkir yang disediakan pemilik restoran.

"Trotoar bukanlah tempat parkir, melainkan diperuntukkan bagi pejalan kaki sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Oleh karena itu, pengusaha restoran wajib menyediakan lahan atau kantong parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Satriadi mengatakan, selain pengusaha, para pengunjung restoran juga diingatkan untuk tidak memarkir kendaraan di trotoar. Parkir sembarangan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

 

Telusuri berita news lainnya
