Awal Pekan, BMKG Ramal Jakarta Diguyur Hujan

Ilustrasi Jakarta Diramal Hujan Hari Ini. Foto: Dok Okezone.

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Senin (20/1/2025), wilayah di Jakarta bakal diguyur hujan.

Melansir dari website resmi BMKG, Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalam BMKG;

- Jakarta Pusat

Hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat.

- Jakarta Barat

Hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat.

- Jakarta Selatan

Hujan sedang dengan suhu 23-28 derajat.

- Jakarta Timur