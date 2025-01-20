Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil SUV Terguling Dekat Sekolah Polisi di Jaksel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |06:24 WIB
Mobil SUV Terguling Dekat Sekolah Polisi di Jaksel
Mobil SUV Kecelakaan Dekat PTIK Jaksel. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah SUV Mazda CX-5 berwarna merah kecelakaan di Jalan Wijaya atau dekat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insiden mobil terguling dekat sekolah polisi tersebut terjadi pada Minggu, 19 Januari, sore. 

Dalam laman media sosial terlihat SUV itu dalam keadaan empat roda di atas dan sempat membuat lalu lintas di sekitarnya macet. Warga penasaran akan apa yang terjadi sekaligus ikut membantu proses evakuasi. 

Terlihat sejumlah warga dan petugas kepolisian membantu mobil SUV itu. Terlihat kendaraan tersebut ringsek akibat kecelakaan tunggal itu.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Agung Wuryanto membenarkan kejadian kecelakaan itu. Ia memastikan bahwa insiden tersebut merupakan murni kecelakaan tunggal. 

Dalam hal ini, Ia menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden itu. "Betul laka tunggal, tidak ada korban," ucap Agung saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement