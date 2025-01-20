Mobil SUV Terguling Dekat Sekolah Polisi di Jaksel

JAKARTA - Sebuah SUV Mazda CX-5 berwarna merah kecelakaan di Jalan Wijaya atau dekat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insiden mobil terguling dekat sekolah polisi tersebut terjadi pada Minggu, 19 Januari, sore.

Dalam laman media sosial terlihat SUV itu dalam keadaan empat roda di atas dan sempat membuat lalu lintas di sekitarnya macet. Warga penasaran akan apa yang terjadi sekaligus ikut membantu proses evakuasi.

Terlihat sejumlah warga dan petugas kepolisian membantu mobil SUV itu. Terlihat kendaraan tersebut ringsek akibat kecelakaan tunggal itu.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Agung Wuryanto membenarkan kejadian kecelakaan itu. Ia memastikan bahwa insiden tersebut merupakan murni kecelakaan tunggal.

Dalam hal ini, Ia menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden itu. "Betul laka tunggal, tidak ada korban," ucap Agung saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).

(Puteranegara Batubara)