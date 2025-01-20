Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tersangkut di Perlintasan Stasiun Bekasi, Perjalanan KRL Sempat Terganggu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |07:27 WIB
Truk Tersangkut di Perlintasan Stasiun Bekasi, Perjalanan KRL Sempat Terganggu
Truk Tersangkut di Perlintasan Stasiun Bekasi Perjalanan KRL Sempat Terganggu. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah truk tersangkut rel perlintasan Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Senin (20/1/2025) pagi. Akibatnya perjalanan kereta rel listrik (KRL) terganggu.

“Perjalanan KA mengalami pergantian jalur keluar/masuk Stasiun Bekasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis akun twitter resmi @CommuterLine, dikutip.

Dalam laporan yang sama, truk tersebut belakangan telah berhasil dievakuasi. Saat ini pun perjalanan Commuter Line dalam proses penguraian kepadatan.

“Info Lanjut truk yang tersangkut di perlintasan Stasiun Bekasi telah selesai proses evakuasi. Saat ini perjalanan Commuter Line di lokasi dalam proses penguraian kepadatan di lintas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun itu.

Meski demikian, KAI Commuterline tetap melakukan rekayasa pola operasi.

Rekayasa pola operasi di antaranya:

 

