Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Rekayasa Perjalanan KRL Imbas Truk Tersangkut di Perlintasan Bekasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |08:11 WIB
Ini Rekayasa Perjalanan KRL Imbas Truk Tersangkut di Perlintasan Bekasi
Ilustrasi KRL. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuterline melakukan rekayasa perjalanan atas adanya insiden tersangkutnya truk pengangkut alat berat crane pada perlintasan JPL 78 Stasiun Bekasi.

Melalui akun X @CommuterLine, KAI Commuterline melakukan sejumlah rekayasa perjalanan KRL yang melintas di Stasiun Bekasi. Untuk KRL jurusan Cakung-Cikarang dengan nomor KA 5006, perjalanan hanya sampai Stasiun Bekasi.

"KA 5020 (Kampung Bandan—Bekasi) perjalanan hanya sampai Stasiun Cakung, kemudian kembali sebagai KA 5043 (Cakung—Angke)," tulis postingan KAI Commuterline dalam akun X yang dikutip, Senin (20/1/2025).

Sementara KRL jurusan Kampung Bandan—Cikarang via Pasar Senen (KA 4002), perjalanan hanya sampai Stasiun Bekasi. Untuk KRL jurusan Kampung Bandan—Bekasi, perjalanan hanya sampai Stasiun Cakung.

"KA 5034A (Kampung Bandan—Bekasi) perjalanan hanya sampai Stasiun Cakung, kemudian kembali sebagai KA 5525 (Cakung—Kampung Bandan)," tandasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494/viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152/krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178071/krl-fJHj_large.jpg
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166779/krl_jabidetabek-WbSr_large.jpg
KRL Jabodetabek Beroperasi Normal Senin Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166661/krl-cAF3_large.jpg
KRL dan KA Bandara Beroperasi Normal Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement