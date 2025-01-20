Ini Rekayasa Perjalanan KRL Imbas Truk Tersangkut di Perlintasan Bekasi

JAKARTA - KAI Commuterline melakukan rekayasa perjalanan atas adanya insiden tersangkutnya truk pengangkut alat berat crane pada perlintasan JPL 78 Stasiun Bekasi.

Melalui akun X @CommuterLine, KAI Commuterline melakukan sejumlah rekayasa perjalanan KRL yang melintas di Stasiun Bekasi. Untuk KRL jurusan Cakung-Cikarang dengan nomor KA 5006, perjalanan hanya sampai Stasiun Bekasi.

"KA 5020 (Kampung Bandan—Bekasi) perjalanan hanya sampai Stasiun Cakung, kemudian kembali sebagai KA 5043 (Cakung—Angke)," tulis postingan KAI Commuterline dalam akun X yang dikutip, Senin (20/1/2025).

Sementara KRL jurusan Kampung Bandan—Cikarang via Pasar Senen (KA 4002), perjalanan hanya sampai Stasiun Bekasi. Untuk KRL jurusan Kampung Bandan—Bekasi, perjalanan hanya sampai Stasiun Cakung.

"KA 5034A (Kampung Bandan—Bekasi) perjalanan hanya sampai Stasiun Cakung, kemudian kembali sebagai KA 5525 (Cakung—Kampung Bandan)," tandasnya.

(Puteranegara Batubara)