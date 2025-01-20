Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peluru Nyasar yang Lukai Remaja di Jakut Masih Misterius, Polisi Periksa Saksi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |12:36 WIB
Peluru Nyasar yang Lukai Remaja di Jakut Masih Misterius, Polisi Periksa Saksi
Penampakan Peluru Nyasar di Jakut. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Remaja berinisial NSR (17) terluka setelah peluru nyasar terjatuh dari atap genteng rumahnya di Jalan Lorong W Timur, Koja, Jakarta Utara (Jakut). Polisi kini tengah melakukan penyelidikan atas kasus itu. 

"Saat ini masih proses penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuady saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025). 

Fuady menjelaskan polisi kini akan mencari keterangan pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa ini. Proses penyelidikan dilakukan untuk mencari asal muasal peluru tersebut. 

"Masih meminta keterangan saksi-saksi," tutur dia. 

Fuady juga memastikan kondisi korban hanya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 

"Korban luka ringan, memar," tuturnya. 

Sebagai informasi, peristiwa ini terjadi saat NSR sedang tidur di atas kasur miliknya. Tiba-tiba NSR mendengar suara jatuh dari atap genteng rumah menembus plafon hingga menimpa paha kanan korban.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/512/3151421/viral-WalE_large.jpg
Heboh! Puluhan Peluru Senpi Ditemukan di Toples Kedai Es Teh, Ini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/338/3105752/viral-7rBt_large.jpg
Heboh! Peluru Jatuh dari Genteng Rumah Warga di Jakarta Utara, Satu Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/338/3084799/viral-FN9j_large.jpeg
Dor! Rumah Warga di Serpong Kena Peluru Nyasar, Tembus hingga ke Plafon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/340/2941387/ibu-hamil-terkena-peluru-nyasar-propam-polda-jambi-investigasi-RQcLOILBxF.jpg
Ibu Hamil Terkena Peluru Nyasar, Propam Polda Jambi Investigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/340/2941341/ibu-hamil-terkena-peluru-nyasar-saat-penangkapan-kurir-narkoba-begini-kondisinya-Di3jZrMSNj.jpeg
Ibu Hamil Terkena Peluru Nyasar saat Penangkapan Kurir Narkoba, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/340/2941174/polisi-tangkap-kurir-sabu-ibu-hamil-kena-peluru-nyasar-he4IYfQs9r.jpeg
Polisi Tangkap Kurir Sabu, Ibu Hamil Kena Peluru Nyasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement