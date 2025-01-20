Peluru Nyasar yang Lukai Remaja di Jakut Masih Misterius, Polisi Periksa Saksi

JAKARTA - Remaja berinisial NSR (17) terluka setelah peluru nyasar terjatuh dari atap genteng rumahnya di Jalan Lorong W Timur, Koja, Jakarta Utara (Jakut). Polisi kini tengah melakukan penyelidikan atas kasus itu.

"Saat ini masih proses penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuady saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).

Fuady menjelaskan polisi kini akan mencari keterangan pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa ini. Proses penyelidikan dilakukan untuk mencari asal muasal peluru tersebut.

"Masih meminta keterangan saksi-saksi," tutur dia.

Fuady juga memastikan kondisi korban hanya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

"Korban luka ringan, memar," tuturnya.

Sebagai informasi, peristiwa ini terjadi saat NSR sedang tidur di atas kasur miliknya. Tiba-tiba NSR mendengar suara jatuh dari atap genteng rumah menembus plafon hingga menimpa paha kanan korban.

(Puteranegara Batubara)