HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Motor Matic Milik Wartawan iNews Raib Digasak Kawanan Bandit di Depok, Pelaku Terekam CCTV!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |12:59 WIB
2 Motor Matic Milik Wartawan iNews Raib Digasak Kawanan Bandit di Depok, Pelaku Terekam CCTV!
2 Motor Matic Milik Wartawan iNews Raib Digasak Kawanan Bandit di Depok, Pelaku Terekam CCTV!
A
A
A

DEPOK - Dua buah unit sepeda motor matic milik wartawan iNews Media Group raib digasak kawanan maling yang terparkir di halaman rumah di Jalan Gas Alam Kavling Melati No. 16 RT 5/7, Curug, Cimanggis, Kota Depok pada Senin (20/1/2025).

Korban Tatang Ziza Putra mengatakan, pelaku berjumlah empat orang menggunakan dua sepeda motor. Pelaku juga terekam kamera pengawas alias CCTV.

"4 pelaku menggunakan 2 motor, hilang 2 motor jenis Yamaha Nmax dan Honda Beat. Kejadian sekitar pukul 03.00 WIB dinihari. Baru diketahui sekitar pukul 06.00 WIB," kata Tatang saat dikonfirmasi Okezone.

Tatang melanjutkan, bahwa pihak Polsek Cimanggis telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selanjutnya dirinya diarahkan untuk membuat laporan polisi (LP).

Lebih lanjut, kasus pencurian sepeda motor (curanmor) itu kini tengah diselidiki pihak kepolisian setempat.

"Tadi sudah olah TKP. Ini lagi diarahkan bikin LP abis itu ke penyidik," tutup Tatang Ziza Putra.

(Fahmi Firdaus )

      
