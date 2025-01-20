Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mengungkap Penyebab di Balik Kebakaran Plaza Glodok! Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |14:10 WIB
Mengungkap Penyebab di Balik Kebakaran Plaza Glodok! Malam Ini di AB+ bersama Abraham Silaban, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews
Kebakaran Glodok Plaza di iNews TV (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Glodok Plaza di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, belum lama ini. Insiden tragis ini mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, sementara 14 lainnya masih dilaporkan hilang. Peristiwa ini mengguncang warga sekitar dan menjadi perhatian publik, mengingat Glodok Plaza merupakan salah satu pusat perdagangan elektronik yang terkenal di ibu kota. 

Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa kebakaran bermula dari lantai atas gedung, tepatnya di area diskotek dan kafe. Diduga, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di salah satu diskotek yang berada di lantai 8.  Material peredam suara seperti glasswool yang digunakan di area karaoke dan diskotek turut mempercepat penyebaran api.  Selain itu, penggunaan busa yang terkena gasful dan angin panas juga menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran semakin menjadi.

Petugas pemadam kebakaran menghadapi berbagai kendala dalam proses evakuasi dan pemadaman api. Luasnya area yang terbakar dan banyaknya material mudah terbakar di lantai 7, 8, dan 9 menjadi tantangan tersendiri. Tak hanya pihak kepolisian, hingga kini tim gabungan dari petugas Damkar, BPBD, dan PMI Jakarta terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab pasti kebakaran yang belum diketahui penyebab utamanya. Lantas seperti apa sebenarnya kronologi kebakaran Glodok Plaza?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ “NGERI! TRAGEDI KEBAKARAN GLODOK PLAZA, APA SEBABNYA?” Menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Malam Ini pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.

(Awaludin)

      
