Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Begal di Bekasi Tega Bacok Kakek 60 Tahun, Pelakunya Masih ABG

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |14:43 WIB
Kawanan Begal di Bekasi Tega Bacok Kakek 60 Tahun, Pelakunya Masih ABG
Pelaku Begal (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI - Dua begal sadis yang menjalankan aksi kejahatannya sebanyak tujuh kali di Setu, Kabupaten Bekasi, ditangkap polisi. Kedua pelaku yang masih berusia remaja berinisial, T dan R ditangkap di lokasi persembunyiannya.

Terakhir kali, dua begal ini membacok seorang kakek yakni, bernama Aki Jaran (60) di Jalan Tampian, Desa Tamansari, Kecamata Setu, pada Kamis, 9 Januari 2025 malam. 

"Dua pelaku R dan T telah kita tangkap. Mereka ini sudah tujuh kali melakukan begal di wilayah Setu," ungkap Kasatreskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar kepada wartawan, Senin (20/1/2025). 

Seno menuturkan, meski masih berusia remaja, kedua pelaku ini tak segan-segan membacok korbannya jika enggan menyerahkan sepeda motornya.

Seno menambahkan, dua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polsek Setu - Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami masih mendalami pemeriksaan terhadap kedua pelaku," tutupnya. 
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170385//begal_bersajam_di_depok-iqWD_large.jpg
Komplotan Begal Bersajam Rampas Motor Anak dan Ibu di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160717//pelaku_begal-2LtR_large.jpg
Waspada! Begal Berkedok Leasing Marak di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/608/3159011//pelaku_begal_bersajam-ITtZ_large.png
5 Begal Bersajam Ditangkap, 2 di Antaranya Ditembak karena Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/338/3154007//pemotor_diduga_jadi_korban_begal_kaki_patah_ditendang_dan_motor_dibawa_kabur-a4cO_large.jpg
Pemotor Diduga Jadi Korban Begal, Kaki Patah Ditendang dan Motor Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/340/3150685//pelaku_begal_ditangkap-JN2O_large.jpg
Pelaku Begal Mahasiswi Ditangkap, Ternyata Penjahat Kambuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145595//viral-yEOA_large.jpg
Viral 2 Hijabers Cantik Dikalungi Celurit saat Beli Fried Chicken di Depok, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement