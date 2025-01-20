Kawanan Begal di Bekasi Tega Bacok Kakek 60 Tahun, Pelakunya Masih ABG

BEKASI - Dua begal sadis yang menjalankan aksi kejahatannya sebanyak tujuh kali di Setu, Kabupaten Bekasi, ditangkap polisi. Kedua pelaku yang masih berusia remaja berinisial, T dan R ditangkap di lokasi persembunyiannya.

Terakhir kali, dua begal ini membacok seorang kakek yakni, bernama Aki Jaran (60) di Jalan Tampian, Desa Tamansari, Kecamata Setu, pada Kamis, 9 Januari 2025 malam.

"Dua pelaku R dan T telah kita tangkap. Mereka ini sudah tujuh kali melakukan begal di wilayah Setu," ungkap Kasatreskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Seno menuturkan, meski masih berusia remaja, kedua pelaku ini tak segan-segan membacok korbannya jika enggan menyerahkan sepeda motornya.

Seno menambahkan, dua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polsek Setu - Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami masih mendalami pemeriksaan terhadap kedua pelaku," tutupnya.



(Awaludin)