Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bunuh Sekuriti di Bogor, Anak Majikan Terancam Penjara Seumur Hidup

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |16:40 WIB
Bunuh Sekuriti di Bogor, Anak Majikan Terancam Penjara Seumur Hidup
Anak majikan Abraham pembunuh sekuriti (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kapolresta Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo mengatakan, tersangka pembunuhan sekuriti berinisial S di Kota Bogor yakni Abraham, dijerat pasal berlapis. Ia telah merencanakan pembunuhan tersebut.

"Tersangka atas nama A (Abraham) dijerat dengan Pasal 340 KUHP, dan atau Pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 Ayat 3 KHUP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup," tegas Eko kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Hal itu dibuktikan dengan struk pembelian pisau oleh tersangka di salah satu swalayan. Pisau itu digunakan tersangka untuk menghabisi korban Septian.

"Modus operadinya tersangka menganiaya korban dengan sajam berupa pisau, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saksi yang sudah kita minta keterangan ada lima saksi, untuk barang buktinya pisau, struk pembelian untuk melakukan pembunuhan. Tersangka sebelum melakukan pembunuhan tersangka melakukan pembelian pisau," ungkapnya.

Saat ini, tersangka sudah dalam penahanan di Mako Polresta Bogor Kota. Polisi menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku tindak pidana tanpa pandang bulu.

"Intinya jajaran Polresta Bogor Kota tidak ada ruang pelaku bagi semua tindak pidana kekerasan dan lain-lain di Kota Bogor. Semua akan kami tindak tegas dan tidak pandang bulu," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109450//rekonstruksi_kasus_anak_majikan_bunuh_sekuriti-4VKu_large.jpg
Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sekuriti di Bogor, Tersangka Peragakan 33 Adegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/338/3109435//ibu_tersangka_abraham_hadiri_rekonstruksi-Mg6D_large.jpg
Berderai Air Mata, Ibu Tersangka Hadiri Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sekuriti di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3106159//ibu_tersangka_pembunuhan_sekuriti_farida_felix-WLAt_large.jpg
Anaknya Bunuh Sekuriti, Ibunda Ingin Berlutut Minta Maaf ke Keluarga Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/338/3106144//sekuriti_dibunuh_anak_majikan_di_bogor-minh_large.jpg
Sekuriti Dibunuh Anak Majikan Alami 22 Tusukan dan Gorokan di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105688//kasat_reskrim_polresta_bogor_kota_akp_aji_riznaldi-hv8x_large.jpg
Ini Kronologi Pembunuhan Sekuriti di Bogor oleh Anak Majikannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/338/3105622//proses_pemakaman_sekuriti_yang_tewas_dibunuh_anak_majikan-DAWH_large.JPG
Komunikasi Terakhir Sekuriti di Bogor yang Diduga Dibunuh Anak Majikan, Ada Pertengkaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement