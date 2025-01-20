Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anaknya Bunuh Sekuriti, Ibunda Ingin Berlutut Minta Maaf ke Keluarga Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |16:56 WIB
Anaknya Bunuh Sekuriti, Ibunda Ingin Berlutut Minta Maaf ke Keluarga Korban
Ibu tersangka pembunuhan sekuriti Farida Felix (foto: Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Ibu dari tersangka pembunuhan sekuriti di Kota Bogor, Farida Felix angkat bicara terkait kasus yang menjerat anaknya. Perempuan yang berprofesi sebagai pengacara itu mengaku terkejut dengan pembunuhan yang dilakukan anaknya Abraham.

"Saya Farida Felix ibunya Abraham Michael. Saya sangat kaget menemukan adanya pembunuhan di rumah saya, saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu. Karena itu membuat kepedihan yang mendalam di hati saya, itu membuat kepedihan sangat mendalam di hati saya," kata Farida di Mako Polresta Bogor Kota, Senin (20/1/2025).

Farida mengaku tidak menyangka, bahwa anaknya Abraham melakukan tindakan tersebut. Diakuinya, sang buah hati membunuh korban di bawah pengaruh obat-obatan yang dikonsumsinya.

"Anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190//pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177111//mayat-QnCS_large.jpg
Fakta Terbaru Kasus Pembunuhan Anak di Cilincing: Ibunda Korban Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement