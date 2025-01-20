Anaknya Bunuh Sekuriti, Ibunda Ingin Berlutut Minta Maaf ke Keluarga Korban

BOGOR - Ibu dari tersangka pembunuhan sekuriti di Kota Bogor, Farida Felix angkat bicara terkait kasus yang menjerat anaknya. Perempuan yang berprofesi sebagai pengacara itu mengaku terkejut dengan pembunuhan yang dilakukan anaknya Abraham.

"Saya Farida Felix ibunya Abraham Michael. Saya sangat kaget menemukan adanya pembunuhan di rumah saya, saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu. Karena itu membuat kepedihan yang mendalam di hati saya, itu membuat kepedihan sangat mendalam di hati saya," kata Farida di Mako Polresta Bogor Kota, Senin (20/1/2025).

Farida mengaku tidak menyangka, bahwa anaknya Abraham melakukan tindakan tersebut. Diakuinya, sang buah hati membunuh korban di bawah pengaruh obat-obatan yang dikonsumsinya.

"Anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya," jelasnya.