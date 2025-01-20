Penampakan Horor Mobil Purnawirawan TNI yang Jatuh di Perairan Marunda

JAKARTA - Purnawirawan TNI berpangkat Brigjen, HO (75) meninggal dunia pasca-terjatuh saat mengendarai mobilnya di perairan Marudan, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu. Saat ini, mobil tersebut tengah diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri.

Berdasarkan pantauan, mobil yang dikendarai korban saat tercebur di perairan Marunda itu tampak berada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Pasalnya, mobil bernomor polisi B 1606 LB itu menjadi barang bukti dari peristiwa jatuhnya korban.

Mobil jenis sedan berwarna hitam merk Toyota Vios itu tampak mengalami kerusakan pada bagian depannya, mulai dari kaca bagian depan pecah, bodi bumper ringsek, dan terlihat dipenuhi lumpur cokelat. Mobil itu pun ditutupi menggunakan kain penutup, yang mana baru dibuka saat hendak diperiksa tim Labfor.

Tim Labfor sendiri didampingi penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya sempat melakukan pemeriksaan di tempat mobil tersebut terparkir pada Senin (20/1/2025) siang tadi. Anggota Puslabfor memeriksa secara detail pada setiap sisi mobil dan dilakukan pengambilan foto.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan, hingga kini proses penyelidikan peristiwa jatuhnya pensiunan TNI itu masih dilakukan oleh polisi. Tim Puslabfor Mabes Polri didampingi penyidik dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pun bakal menelaah barang bukti, khususnya mobil milik korban yang telah ditemukan tersebut di perairan Marunda.

"Akan dilakukan pendalaman, pemeriksaan terkait kondisi mobil. Ini masih berproses," katanya saat dikonfirmasi, Senin 20 Januari 2025.

(Arief Setyadi )