HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Dinas Kemhan Tabrak Pejalan Kaki hingga Pemotor di Palmerah, 5 Orang Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |19:21 WIB
JAKARTA - Mobil dengan nomor plat dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menabrak pejalan kaki hingga pemotor, di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Akibatnya lima orang dilaporkan terluka.

Peristiwa tersebut terekam video dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat mobil berpelat dinas Kementerian Pertahanan tersebut sudah terhenti dan dalam keadaan rusak usai kecelakaan.

Di video itu juga terlihat pria diduga sopir mobil tersebut tergeletak di jalan. Dinarasikan sopir mobil tersebut diduga dalam kondisi mabuk.

Dikonfirmasi terpisah, Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyebutkan peristiwa terjadi pada Senin 20 Januari 2025, sekira pukul 01.30 WIB dini hari.

Dia menjelaskan, Mobil Kijang Innova dengan plat dinas Kemhan yang dikemudikan pria berinisial MSK (24) itu melaju dari arah utara menuju ke barat di Jalan Palmerah II. Sesampainya di lokasi, dia menabrak pejalan kaki berinisial TR (26).

“Sesampainya di dekat Pasar Bintang Mas menabrak orang saudara TR, yang sedang berdiri di pinggir jalan selesai menurunkan barang,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

 

