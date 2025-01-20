Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak 5 Orang, Pengemudi Mobil Dinas Kemhan Babak Belur Diamuk Warga Palmerah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |19:44 WIB
Tabrak 5 Orang, Pengemudi Mobil Dinas Kemhan Babak Belur Diamuk Warga Palmerah
Kecelakaan Lalu Lintas (foto: Freepik)
JAKARTA - Seorang pria berinisial MSN (24), pengendara mobil diduga dengan nomor plat dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menabrak pejalan kaki hingga pemotor di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Polisi menyebut, MSN sempat diamuk massa.

“Untuk pengemudi itu luka-luka juga, digebukin massa,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Joko menuturkan, saat ini pengemudi tersebut dirawat di RSUD Cengkareng. Terkait mobil dengan plat dinas Kementerian Pertahanan, Joko menuturkan saat ini masih mendalami keasliannya.

“Kalau itu (keaslian plat dinas) sudah masuk materi penyidikan, sudah ranahnya penyidik,” ujar dia.

Sebelumnya, AKP Joko Siswanto menyebutkan peristiwa terjadi pada Senin (20/1/2025) pukul 01.30 WIB dini hari.

Dia menjelaskan, Mobil Kijang Innova dengan plat dinas Kemhan yang dikemudikan pria berinisial MSK (24) itu melaju dari arah utara menuju ke barat di Jalan Palmerah II. Sesampainya di lokasi, dia menabrak pejalan kaki berinisial TR (26).

“Sesampainya di dekat Pasar Bintang Mas menabrak orang saudara TR yang sedang berdiri di pinggir jalan selesai menurunkan barang,” kata dia dalam keterangannya kepada wartawan Senin (20/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
