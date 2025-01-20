Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tunggu Jadwal Pelantikan, Pramono Anung Pimpin Rapat Tim Transisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |20:05 WIB
Tunggu Jadwal Pelantikan, Pramono Anung Pimpin Rapat Tim Transisi
Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung terus memimpin rapat Tim Transisi sembari menunggu jadwal pelantikan yang akan dibahas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan DPR RI pada Rabu 22 Januari 2025 lusa. Ia mempercayai Tim Transisi yang dipimpin Ima Mahdiah yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

"Saya memimpin rapat Tim Transisi, karena saya menaruh harapan yang cukup besar kepada Tim Transisi dan untuk itu saya telah menyiapkan beberapa hal yang dipersiapkan bersama-sama dengan Tim Transisi," ujar Pramono dalam laman sosial media pribadinya dikutip, Senin (20/1/2025).

Pramono tak mempermasalahkan perihal waktu pelantikan dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub), Rano Karno alias Bang Doel. Ia hanya berharap ketika dilantik hari itu juga dapat langsung bekerja untuk masyarakat Jakarta.

"Dan harapan saya adalah apabila saya dilantik pada tanggal 7 Februari atau nanti Maret, begitu dilantik pada hari itu juga saya bisa langsung bekerja," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
