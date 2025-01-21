Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Faktor Ini Dinilai Bikin Kepuasan Publik Tinggi ke Prabowo-Gibran

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |06:41 WIB
5 Faktor Ini Dinilai Bikin Kepuasan Publik Tinggi ke Prabowo-Gibran
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik terbilang tinggi. Berdasarkan hasil survei, publik yang menyatakan puas menembus angka 80,9 persen.

Menurut Dosen Komunikasi dari UIN Bandung, Ridwan Sutandi, tingginya kepuasan publik tak terlepas dari figur Prabowo. Kepemimpinan Prabowo mampu mendorong transformasi dalam pelayanan publik dan menerapkan kepemimpinan yang holistik.

"Prabowo dipandang mampu menjadi katalisator perubahan yang berdasarkan pada kebutuhan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya citra kepemimpinan Prabowo dengan prosentase 15,7% dinilai sangat baik dan 78,4% dinilai baik,” ujar Ridwan dalam keterangannya, dikutip Senin (20/1/2025).

Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran, kata Ridwan, menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap kemampuan mereka memimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang. Survei ini menjadi modal yang sangat berharga, dan jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan dapat memperkuat visi kepemimpinan Prabowo ke depan.

Ridwan menambahkan, bahwa kepercayaan publik merupakan kekuatan yang mendorong efektivitas pemerintahan yang akan mengoptimalkan kinerja pemerintahan yang akan datang. Setidaknya ada 5 aspek yang menurutnya membuat tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo tinggi, yakni:

1. Karakter dan kolaborasi dalam kepemimpinan

Presiden Prabowo dinilai sebagai sosok pemimpin yang dapat menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai sektor, dimulai dengan perubahan pada dirinya sendiri. Kepemimpinan Prabowo yang tegas, memiliki visi yang jelas dalam kedaulatan pangan dan pertahanan negara, serta kemampuannya menjalin hubungan dengan beragam kelompok masyarakat, dianggap sebagai salah satu faktor pendorong utama keberhasilan kepemimpinan.

"Figuritas kepemimpinan Prabowo menjadi kekuatan yang mampu membawa arus perubahan dalam dinamika kebangsaan. Hal ini dibuktikan dengan kompaknya Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466/prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464/prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432/ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179404/prabowo_subianto-wmf5_large.jpg
Prabowo Disambut saat Hadiri KTT Ke-47 ASEAN di Malaysia, Diaspora: Ngefans karena Gemoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178875/presiden_brasil-i6bG_large.jpg
Intip Jamuan Prabowo-Lula, dari Pecel Kembang hingga Iga Bakar Kluwek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement