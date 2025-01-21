Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangi Mabes Polri, Halinah Mencari Keadilan atas Kematian Adiknya Dibantai Pencuri Sawit

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |07:41 WIB
Datangi Mabes Polri, Halinah Mencari Keadilan atas Kematian Adiknya Dibantai Pencuri Sawit
Halinah mencari keadilan atas kematian adiknya dibantai pencuri sawit (Foto: Riana Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang kakak, Halinah (47) melaporkan kematian sang adik, Nawi (44), yang meregang nyawa karena diduga dibunuh puluhan pencuri usai memanen sawit. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 di lahan miliknya di Desa Sungai Tepuk, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kuasa hukumnya, Ivin Aidyan Firnandez mengatakan, korban tewas setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh komplotan pencuri dengan senjata tajam hingga senjata api rakitan.

"Kami ke sini melaporkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Korban meninggal akibat diserang oleh sekelompok massa yang menggunakan senjata tajam dan senjata senjata api ketika sedang memanen di kebun sawit miliknya," kata Ivin di Mabes Polri, Senin (20/1/2025) malam.

Laporan tersebut teregister dengan Nomor LP/B/34/V/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Januari 2025, dengan Halinah sebagai pelapor, dan Rahman CS sebagai terlapor.

Pasal yang digunakan dalam laporan ini yakni Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 Ayat (3) tentang Penganiayaan berujung kematian. Serta UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pencurian Sawit polri pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement