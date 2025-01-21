Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Minta Evaluasi Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |07:58 WIB
Dasco Minta Evaluasi Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro!
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menyoroti polemik antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan pegawai. Ia mengatakan, akan mempelajari dan mengkaji kasus tersebut.

"Tentunya kita akan pelajari kita akan kaji," tutur Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

1. Evaluasi Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro

Dasco pun meminta Komisi DPR RI yang menjadi mitra Kemendiktisaintek untuk memantau kasus tersebut. Bahkan, ia tak segan untuk memerintahkan komisi terkait untuk melakukan evaluasi.

"Nanti kita akan minta komisi teknis terkait dengan kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu," tandasnya.

2. Komisi X DPR Minta Diselesaikan Secara Internal

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta agar persoalan yang melibatkan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro bisa diselesaikan secara internal.

"Saya belum bisa berkomentar terlalu jauh ya karena kami belum menerima informasi yang jelas. Tetapi, mohon kiranya persoalan internal, di selesaikan secara internal," terang Lalu saat dihubungi, Senin 20 Januari 2025.

 

