INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Awas! Pejabat Komdigi yang Kerjanya Main-Main Bakal Dievaluasi Berkala

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |08:38 WIB
Awas! Pejabat Komdigi yang Kerjanya Main-Main Bakal Dievaluasi Berkala
Dirjen KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan, Kemkomdigi mendengarkan dan mengapresiasi saran maupun kritik masyarakat. Terutama terkait penataan organisasi yang dilakukan Menteri Komdigi, Meutya Hafid, karena saran dan kritik salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas kepeduliannya terhadap Kemkomdigi. Kami optimistis bisa mengemban tugas lebih baik di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks,” ujar Fifi Aleyda Yahya lewat siaran persnya, Jakarta, Senin 20 Januari 2025.

Para pejabat yang dilantik, kata Fifi, akan selalu dievaluasi kerja dan kinerjanya secara berkala. Menkomdigi langsung yang akan melakukan evaluasi tersebut. Apalagi, para pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugasnya.

“Harapannya, para pejabat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan arahan Menkomdigi serta Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Fifi menambahkan, berbagai upaya yang dilakukan sebagai langkah Kemkomdigi menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar tercipta pemerintahan bersih dan bebas dari penyimpangan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
