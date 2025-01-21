Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ibu Meletus, 1.067 Orang Mengungsi di 17 Titik

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |09:06 WIB
Gunung Ibu Meletus, 1.067 Orang Mengungsi di 17 Titik
Pengungsi erupsi Gunung Ibu (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Satgas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) erupsi Gunung Ibu telah menambah titik lokasi pengungsian. Semula lima titik di Desa Akesibu, menjadi 12 titik yang tersebar di Kecamatan Ibu seperti di Desa Gam Ici, Desa Tongute Sungi, Desa Tongute Goin, Desa Tongute Ternate, dan Desa Soana Masungi. 

Hingga Senin 20 Januari 2025, sebanyak 1.067 jiwa atau 432 KK "warga Kecamatan Tabaru telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman pasca kenaikan level Gunung Ibu menjadi status level IV atau Awas," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Selasa (21/1/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari menjelaskan meskipun jumlah pengungsi belum mencapai setengah dari total kepala keluarga di enam desa yang masuk dalam zona bahaya yaitu sebanyak 2.959 Jiwa atau 838 KK, namun tim Satgas PB Erupsi Gunung Ibu memastikan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, anak-anak, dan disabilitas menjadi prioritas evakuasi.  

Sementara itu, kata Aam, sepanjang hari ini Gunung Ibu terjadi 17 kali erupsi. Tinggi kolom abu tertinggi yang berhasil diamati tim Pemantauan Gunung Ibu di Gam Ici setinggi 1.000 meter di atas puncak, berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

"BNPB mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat serta otoritas yang berwenang," katanya.

 

