Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Hujan Lebat Intai Wilayah Ini Periode 21-27 Januari 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |10:08 WIB
Waspada! Hujan Lebat Intai Wilayah Ini Periode 21-27 Januari 2025
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat yang masih berpotensi melanda sejumlah wilayah periode 21-27 Januari 2025. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.

BMKG mengungkapkan kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi beberapa fenomena atmosfer yang aktif, seperti angin Monsun Asia yang membawa kelembapan tinggi, fenomena La Nina lemah yang memperkuat curah hujan di wilayah tropis, gelombang ekuator Rossby dan Kelvin yang memicu pembentukan awan konvektif, serta nilai OLR (Outgoing Longwave Radiation) yang negatif di sebagian besar wilayah.

"Hingga sepekan ke depan, potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah masih tinggi. Monsun Asia diperkirakan tetap aktif hingga akhir Februari 2025, sementara fenomena La Nina lemah terus berlangsung hingga pertengahan tahun 2025," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (21/1/2025).

BMKG menyebutkan, gelombang atmosfer, seperti Rossby dan Kelvin, juga akan melintasi wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan yang mana memberikan kontribusi pada pertumbuhan awan hujan yang meluas.

"Kondisi ini menambah risiko bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi cuaca terkini yang dirilis oleh BMKG," imbauannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Hujan Cuaca Ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178275/bencana-kK8z_large.jpg
Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177477/hujan-ByQM_large.jpg
Hujan Deras Disertai Angin Kencang dan Petir di Depok Bagian Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177026/cuaca_ekstrem-il81_large.jpg
Cuaca Ekstrem Dominasi Bencana di Pertengahan Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956/cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176820/panas-U2kL_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta dan Sekitar Segera Merreda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176147/cuaca-tvqf_large.jpg
Fenomena La Nina Akhir 2025 Mengintai, Waspada Hujan Ekstrem!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement