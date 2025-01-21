Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Taiwan Selatan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |10:25 WIB
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Taiwan Selatan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dahsyat dengan kekuatan Magnitudo 6,2 mengguncang Taiwan Selatan, Selasa 21 Januari 2025 pukul 01.17.28 WIB. Episenter gempa terletak pada koordinat 23,17 LU dan 120,82 BT tepatnya di darat pada jarak 64 km arah timurlaut Kota Tainan, Taiwan dengan kedalaman hiposenter 23 km. 

"Gempa ini merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif di daerah pengunungan tengah Taiwan," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan dari dugaan sumber gempa pembangkit gempa ini adalah Sesar Chelungpu yang merupakan sesar naik (thrust fault) berarah Utara-Selatan yang sudah dikenal di Taiwan. 

"Hasil analisis menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme pergerakan naik dengan jurus sesar berarah Utara-Selatan," katanya.

Laporan sementara menunjukkan bahwa gempa ini berdampak menimbulkan banyak bangunan rumah rusak, beberapa di antaranya roboh, 13 orang luka-luka di Chiayi dan Tainan. 

"Hasil analisis BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
