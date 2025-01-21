Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisruh Pegawai dengan Mendiktisaintek Berakhir Damai

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |10:37 WIB
Kisruh Pegawai dengan Mendiktisaintek Berakhir Damai
Demo pegawai Kemendiktisaintek (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polemik pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berujung damai. Pasalnya, Pj Rumah Tangga Kemdiktisaintek Neni Herlina telah berdamai dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menyampaikan, Neni telah bertemu Satryo di rumah dinas Mendikti Saintek pada Senin 20 Januari 2025 malam.

"Pertemuan terjadi di rumah dinas Pak Menteri pukul setengah 8 malam. Di situ terjadi perbincangan dari mulai aspirasi perbedaan yang ada sampai rekonsiliasi," kata Togar dikutip, Selasa (21/1/2025).

Togar menyampaikan, Neni dan Satryo telah saling memaafkan dan meluruskan masalah yang ada. "Saling menerima, memaafkan, dan juga meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan," tandasnya.

Sebelumnya, Neni juga mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari Satryo saat pemasangan jaringan wifi di rumah dinas. Namun, Satryo ingin agar jaringan wifi bisa dilakukan dengan cepat.

 

Halaman:
1 2
      
