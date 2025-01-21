Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka Kasus RGO Casino Kelola 17 Situs Judol Internasional

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |10:56 WIB
Tersangka Kasus RGO Casino Kelola 17 Situs Judol Internasional
Bareskrim Polri (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, tersangka kasus website judi online (judol) RGOCasino berinisial HJ, tidak hanya mengelola satu situs saja. Manajer Customer Service website RGOCasino itu juga mengelola hingga 17 situs judol yang beroperasi secara nasional hingga internasional.

"Peran tersangka HJ alias RJ ataupun Zeus sebagai manajer dari customer service website RGO Casino, dan memberikan gaji kepada tersangka lainnya, serta mengendalikan 17 website judi online lainnya," kata Himawan, Selasa (21/1/2025).

Himawan menjelaskan, dalam mengelola belasan situs judol itu, HJ menggunakan IP address yang sama, dan membuat semua website tersebut saling terhubung satu sama lain.

"Website RGO casino menggunakan Rekening deposit dan withdraw, serta IP address yang sama dengan 17 website judi online tersebut. Jadi ini 17 website ini terafiliasi dengan IP address yang sama," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
