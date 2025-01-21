DPR Gelar Rapur Perdana Pasca-Libur Nataru, Dihadiri 293 dari 579 Anggota

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-10 Maaa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (21/1/2025) pagi. Rapat paripurna ini, merupakan kali pertama digelar pasca Libur Nataru 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat menyampaikan, pihaknya prihatin atas adanya bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

"Di samping itu masyarakat diimbau agar tetap waspada karena sampai ini wilayah Indonesia diprediksi masih akan mengalami cuaca ekstrim sampai beberapa waktu ke depan," kata Puan sebelum membuka rapat.

Lantas, Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun menyampaikan daftar hadir anggota DPR RI dalam forum rapat paripurna. Ia berkata, ada 293 dari 579 anggota legislator yang hadir dalam rapat tersebut.

"Menurut catatan sekretariat jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna Hari ini telah ditandatangani oleh hadir 286 orang, izin tujuh orang anggota sehingga kehadirannya 293 orang anggota dan 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.

"Dengan demikian quorum telah tercapai dengan mengucap bismillah membuka rapat paripurna DPR yang ke-10 masa persidangan II 2024-2029," tandasnya.

