Rapat Paripurna, Fraksi PKS Usul Bentuk Pansus Pagar Laut di Tangerang

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengusulkan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam rangka mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS di DPR RI, Riyono dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa (21/1/2025). Dia mengatakan bahwa kasus pemagaran ini merupakan gambaran nyata masih belum maksimalnya pengelolaan wilayah laut.

"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus, terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," kata Riyono dalam interupsinya.

Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk melindungi hak hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut yang tidak sah.

"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," ujarnya.