Apakah Tanggal 28 Januari 2025 Ada Libur Cuti Bersama?

TANGGAL 28 Januari 2025 ada libur cuti bersama? Pada Senin, 27 Januari 2025 merupakan libur nasional Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada periode tahun baru Imlek terdapat libur di 28 dan 29 Januari.

Untuk menghormati dan memperingati tahun baru Imlek, pemerintah menetapkannya sebagai libur nasional atau tanggal merah. Setelah libur Imlek dan Isra Mi’raj di bulan Januari 2025, libur nasional dan cuti bersama berikutnya baru ada kembali mulai Maret.

Setidaknya terdapat tiga tanggal merah di akhir Januari 2025, yakni tanggal 27 dan 29 Januari 2025 sebagai libur nasional dan 28 Januari 2025 sebagai cuti bersama. Berikut beberapa rincian libur nasional dan cuti bersama di bulan Januari tahun ini;

1. Libur Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

Tanggal 27 Januari 2025 merupakan hari libur nasional yang ditetapkan untuk memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah SWT dimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina (Baitul Maqdis).